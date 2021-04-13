Служба дезинфекции, дезинсекции и дератизации Воронежа- Дезпорядок

При обработке мы используем профессиональные препараты четвертого класса мало опасных веществ. Чтобы объяснить суть на простом примере — к этому же классу опасности относится, например, жидкость для мытья посуды.

Препарат полностью безвреден для человека и домашних животных, если конечно вы не собираетесь употреблять его внутрь.

Кроме того, действие препарата рассчитано на размер насекомого, поэтому ваши домашние питомцы, которые многократно больше даже самого большого таракана, никак не пострадают.