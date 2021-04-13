Служба дезинфекции, дезинсекции и дератизации Воронежа- Дезпорядок

Служба дезинфекции и дезинсекции в Воронеже
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Часто задаваемые вопросы
При обработке мы используем профессиональные препараты четвертого класса мало опасных веществ. Чтобы объяснить суть на простом примере — к этому же классу опасности относится, например, жидкость для мытья посуды.
Препарат полностью безвреден для человека и домашних животных, если конечно вы не собираетесь употреблять его внутрь.
Кроме того, действие препарата рассчитано на размер насекомого, поэтому ваши домашние питомцы, которые многократно больше даже самого большого таракана, никак не пострадают.
Кроме того, все продукты нужно убрать с открытых мест, например, спрятать в холодильник или герметично закрыть в кухонном шкафчике.
Если обработка будет производиться от постельных клопов, постельное белье необходимо оставить на спальных местах, т.к. там могут жить личинки, мы обработаем все постельное белье, а потом вы уже его можете постирать.
Также генератор позволяет распылить препарат в самые труднодоступные места, такие как мелкие щели, ворс ковра, за громоздкую мебель, поэтому никакая поверхность не останется не обработанной, вредители обречены на уничтожение.
Как правило, мы используем сразу несколько препаратов за одну обработку, это помогает нанести сокрушительный удар по пищеварительной системе насекомых и грызунов.
Препарат имеет кишечно-контактное действие, это значит, что в момент отравления у насекомых перестает работать пищеварительная система, т.е. они перестают питаться и затем наступает острое кишечное отравление и гибель.
Кроме того, в композицию препаратов входит препарат с овицидным эффектом, это значит что погибнут не только взрослые особи насекомого, но также личинки и мелкие выводки, поэтому вы избавитесь от проблемы не на 2-3 месяца, а навсегда.
Для уничтожения грызунов в помещении мы используем специальные контейнеры, в которые помещается специальная приманка, отравленная профессиональным препаратом. Контейнеры расставляются по периметру помещения и в труднодоступных местах, где обитают крысы или мыши. В ночное время суток, грызуны выходят для добычи пищи, их привлекает запах приманки и они съедают отравленную приманку.
Мы готовы давать гарантию на период до 6 месяцев. Срок и условия гарантии зависят от различных факторов, таких как: вид насекомых, источник появления насекомых, санитарное состояние обрабатываемого объекта, состояние окружающей среды и т.д. Окончательное решение касаемо гарантии принимает наш специалист после осмотра обрабатываемого объекта.
Услуги по дератизации и дезинсекции в Воронеже
Осуществляются нами с использованием современного оборудования, с применением высоконадежных и эффективных препаратов, которые успешно справляются с насекомыми и грызунами.
Наша служба дезинфекции «ДезПорядок» предлагает следующий ряд услуг:
- Дезинсекция – для санитарной обработки пространств и ликвидации насекомых;
- Дератизация – для истребления грызунов;
- Дезинфекция – для устранения грибков, вирусов и бактерий;
- Дезодорация – для устранения стойких неприятных запахов;
- Фумигация – для устранения древесных вредителей.
Мы осуществляем дезинсекцию животноводческих помещений, боремся с любыми грызунами, насекомыми, бактериями и грибками. У нас вы можете заказать любые услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений – квартиры, дома или организации. Наша помощь понадобится для кардинальной борьбы с насекомыми и грызунами, для принятия срочных мер по уничтожению и выведению вредителей из помещения.
В нашей службе дезинфекции «ДезПорядок» вы сможете заключить договор на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в Воронеже на выгодных условиях – мы предлагаем каждому индивидуальный подход и приятные расценки. Для дезинсекции квартиры мы используем инновационные и безопасные для человека химические препараты, которые эффективно справляются с грызунами, насекомыми, бактериями даже в самых труднодоступных местах. Мы устраним «незваных» гостей в вашей квартире, проведем ее санитарную обработку и предоставим качественный результат!